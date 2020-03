Οικονομία

Κορονοϊός: Όσα πρέπει να ξέρετε για την άδεια ειδικού σκοπού (βίντεο)

Ποιο ύψος θα έχει το επίδομα σε υπαλλήλους εταιρειών που κλείνουν με κρατική εντολή. Ποιοι και πότε δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, τι ισχύει για τους ελ. επαγγελματίες. Τα δικαιώματα των υπαλλήλων και των εργοδοτών.