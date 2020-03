Υγεία - Περιβάλλον

ΑΧΕΠΑ: Το “ευχαριστώ” των εργαζομένων στο χειροκρότημα της Ελλάδας για το ΕΣΥ (βίντεο)

Το πλήθος των πολιτών της Ελλάδας που τους χειροκρότησε ευχαρίστησαν οι εργαζόμενοι στο ΑΧΕΠΑ.

Πλήθος κόσμου βγήκε χθες στα μπαλκόνια του για να χειροκροτήσει τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, που δίνουν μάχη με τον κορονοϊό, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.

Το κάλεσμα είχε δοθεί αυθόρμητα μέσα από τα social media, μετά την κίνηση να γίνεται δημοφιλής σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στις 9 ακριβώς το βράδυ, μικροί και μεγάλοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν, φωνάζοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

Οι εργαζόμενοι στο ΑΧΕΠΑ απάντησαν με τον δικό τους τρόπο.

Βίντεο: thestival.gr