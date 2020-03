Οικονομία

Κορονοϊός: υποχρεωτικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων ζητά η αγορά

Έκκληση στην Κυβέρνηση από Ομοσπονδίες, Επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους. Ποια μέτρα προτείνονται για την στήριξη του εμπορικού κόσμου.

Το υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων στο σύνολο της αγοράς και με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το κλείσιμο των μεγάλων εμπορικών κέντρων, ζητά η αγορά, μέσω ανακοινώσεων και επιστολών που έστειλαν στο Μαξίμου και τους αρμόδιους υπουργούς ο ένας μετά τον άλλον Εμπορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες.

Σε επιστολή της, προς τους αρμόδιους υπουργούς, η ΕΣΕΕ αναφέρει "η ΕΣΕΕ, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε και στη χώρα μας η εξελισσόμενη πανδημία, στηρίζει με όλους τους τρόπους την τεράστια προσπάθεια της Πολιτείας για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την παραμονή όλων των πολιτών στα σπίτια τους. Ωστόσο, ενώ τα κρούσματα του κορωνοϊού αυξάνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το «μένουμε σπίτι» για κάποιο λόγο δεν ισχύει για τους μεμονωμένους εμπόρους, τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Για την μεγάλη πλειονότητα του εμπορικού κόσμου της χώρας η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεών μας εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Με την είσοδο και παρουσία των πελατών στα καταστήματα, ακόμα και σε μικρό αριθμό, ο νόμος των πιθανοτήτων για τη μετάδοση του ιού είναι πλέον κατά της υγείας των εμπόρων, των εργαζομένων, των ίδιων των καταναλωτών και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου.

Καθημερινά λαμβάνουμε πιεστικά μηνύματα από την πλειοψηφία των Εμπορικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα που ζητούν πλέον την συνολική αναστολή της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Ήδη πολλοί επιχειρηματίες, αυτοβούλως, αποφασίζουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο των καταστημάτων τους. Είναι επομένως η ώρα αυτό να γίνει συνολικά με κρατική απόφαση, όπως ακριβώς έχει γίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία, με την εξαίρεση των καταστημάτων τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων.

Εφόσον η αναστολή λειτουργίας εφαρμοστεί υποχρεωτικά και με καθολικό τρόπο, θα προστατευτεί ουσιαστικά η δημόσια υγεία και δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στις εμπορικές επιχειρήσεις. Φυσικά, η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα υποστηρικτικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αυτών. Η ΕΣΕΕ παραμένει πάντοτε στην διάθεσή σας στο ζήτημα της αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεων που ήδη αυτή προκαλεί στην αγορά και στην κοινωνία."

Χατζηθεοδοσίου: να κλείσουν μαγαζιά και λαϊκές αγορές

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρει «Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, το μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ήδη έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, όμως η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλει ακόμα πιο τολμηρές και δραστικές κινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο καλώ την κυβέρνηση να αποφασίσει το κλείσιμο για δύο εβδομάδες και των εμπορικών καταστημάτων. Οι πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και ο περιορισμός της οποιασδήποτε δραστηριότητας στο σημείο που βρισκόμαστε, θα συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο άσκησης πίεσης στους εταίρους προκειμένου να μειώσει τους υψηλούς στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων και να εξασφαλίσει παράταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για να στηρίξει την οικονομία της χώρας, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Βιώνουμε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και σήμερα τίποτα δεν είναι ίδιο με το χθες. Πάντα με γνώμονα το κοινό καλό, πρέπει να ληφθεί η γενναία απόφαση να κλείσουν και οι εκκλησίες. Η συνάθροιση ανθρώπων στον ίδιο χώρο, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Σέβομαι απεριόριστα το θρησκευτικό συναίσθημα, αλλά οφείλουμε να δούμε πως μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε έναν ύπουλο εχθρό. Με την ίδια λογική, να περιορίσουμε τις συναθροίσεις πολιτών, πρέπει προσωρινά να διακοπεί και η λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Τέλος, απευθύνω έκκληση σε συναδέλφους και συμπολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ειδικών. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προφύλαξης, τόσο για τα μέλη του στα οποία συστήνει να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Ε.Α., όσο και για τους εργαζόμενους του. Είναι ώρα ευθύνης. Και ατομικής και συλλογικής. Από το πως θα δράσουμε τώρα, μπορεί να καθοριστεί το μέλλον μας. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ρισκάρουμε με την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων και των συνανθρώπων μας».

Μέτρα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Οι δύο λόγοι για τους οποίους κατέθεσε το σχετικό αίτημα, απευθείας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών είναι:

η διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, που επισκέπτονται τα ανοικτά καταστήματα, των εργαζομένων, που όχι μόνο πρέπει να έρχονται σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους αλλά και να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται, και φυσικά των καταστηματαρχών.

Για να προστατευθεί η επιχειρηματική κοινότητα σε μια αγορά που υπολειτουργεί και ως αποτέλεσμα σωρεύονται ζημίες που θα οδηγήσουν σε οριστικό λουκέτο πολλές επιχειρήσεις και σε άμεση απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και μη αναστρέψιμης καταστροφής του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή: «...Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τους φορείς ιδιοκτητών ακινήτων και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό το πακέτο και είμαστε βέβαιοι ότι με τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ όλων των συντελεστών της οικονομίας, θα βγούμε για άλλη μια φορά νικητές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε με επιτυχία, πρώτοι στην Ευρώπη, μερίδιο από το παγκόσμιο τουριστικό ρεύμα, αλλά και να ανακάμψουμε αμέσως σε κάθε άλλη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, επιστρέφοντας όσο το δυνατό γρηγορότερα στην ομαλότητα».

Το υποχρεωτικό κλείσιμο εκτιμάται ότι πρέπει να συνοδευτεί με τα εξής μέτρα στήριξης του εμπορίου:

Παράταση μέχρι την ομαλοποίηση και στη συνέχεια ένταξη όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων στο καθεστώς των 48 δόσεων.

Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού από το κράτος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πιθανά κονδύλια για τη μείωση της ανεργίας, με την υποστήριξη και της Ε.Ε.

Παράταση πληρωμής των πάσης φύσεως ρυθμίσεων προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς φορείς, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς ΔΕΚΟ, έως την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Μηδενισμός υποχρέωσης καταβολής ενοικίων, για το διάστημα που οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές.