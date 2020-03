Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: αν δεν υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα, θα “γίνουμε Ιταλία” (βίντεο)

Σεβασμό και όχι χειροκροτήματα στους επαγγελματίες Υγείας ζήτησε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Τι ζήτησε από τους πολίτες και δη τους συνοδούς ασθενών. Ζήτησε να κλείσουν και τα εμπορικά καταστήματα.