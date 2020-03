Πολιτική

Κορονοϊός: έκτακτη Σύνοδος Κορυφής με τηλεδιάσκεψη

Την πραγματοποίηση της έκτακτης Συνόδου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για τον κορονοϊό πραγματοποιείται αύριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι συγκαλεί τη σύσκεψη των αρχηγών, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορονοϊό.

“Ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, η παροχή των κατάλληλων ιατρικών εργαλείων, η ενίχυση της έρευνας και η μείωση των οικονομικών επιπτώσεων αποτελούν θέματα – κλειδιά” αναφέρει ο ίδιος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Σύνοδο, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κρατών μελών.