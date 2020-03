Πολιτική

Ο Τσίπρας ζήτησε από τον Ιερώνυμο να πάρει πρωτοβουλίες για τον κορονοϊό

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο. Ποιο κλίμα εισέπραξε απο τον Μακαριώτατο.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε λίγο πριν το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας «ενθάρρυνε τον Αρχιεπίσκοπο να λάβει πρωτοβουλίες ώστε η Εκκλησία της Ελλάδας να συμβάλλει με τη συμπεριφορά και το έργο της στην κοινή προσπάθεια όλης της ελληνικής κοινωνίας να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε βαθιά προβληματισμένος αλλά και αποφασισμένος να αναλάβει την ευθύνη, που ωστόσο θεωρεί ότι έπρεπε προ πολλού να είχε αναλάβει η πολιτεία, δηλαδή να ανακοίνωνε την αναστολή λειτουργίας για όλες τις θρησκευτικές τελετές, όχι μόνο των ορθοδόξων εκκλησιών.

Διάψευση από τον διευθυντή Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ωστόσο, την έντονη αντίδραση του Αρχιεπισκόπου προκάλεσαν οι “διαρροές” σχετικά με το περιεχόμενο των επικοινωνιών του με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Οτιδήποτε γράφεται ή λέγεται, ή δολίως ”κυκλοφορεί” σχετικά με το περιεχόμενο των επικοινωνιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις αυτά που αποδίδονται στον Αρχιεπίσκοπο υπερβαίνουν και τα όρια της πλέον νοσηρής φαντασίας». Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Χάρης Κονιδάρης.