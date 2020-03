Πολιτική

Δεν κλείνουν τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται νέα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

Η απάντηση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου για την καθολική καραντίνα και το κλείσιμο σούπερ μάρκετ. Τι αλλάζει από σήμερα για όσους έρχονται από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

«Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας» τόνισε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής - λόγω συνθηκών – σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η κυβέρνηση παίρνει σταδιακά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό, αλλά και πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κλείσουν σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Επίσης, η κ. Πελώνη ανέφερε ότι συντονιστικό ρόλο στην κρίση αυτή αναλαμβάνει ο νέος υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά και πως καταργείται από αύριο και μέχρι τέλος Απριλίου ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Ακόμη, σημείωσε πως όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό θα μπαίνουν σε κατ’ οίκον καραντίνα για 14 ημέρες.