Περικοπές στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς

Οι άδειες ειδικού σκοπού και τα μέτρα περιορισμού διασποράς του κορονοϊού. Τι προβλέπεται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα δρομολογίων.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος δρομολογίων προχωρεί ο ΟΑΣΑ, λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρατηρείται ήδη μείωση της κίνησης, που στα λεωφορεία και τρόλεϊ φτάνει στο 50%, στο Μετρό στο 40% και στο Τραμ αγγίζει το 60%.

Αυτό σημαίνει ότι τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την εφαρμογή OASA Telemetics, την ιστοσελίδα της τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στον αριθμό 11185.