Το βίντεο – μήνυμα του Μητσοτάκη με την έκκληση #menoume_spiti

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από τους πολίτες, για την προστασία ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων.

Σε μήνυμα του, στα social media, ο Πρωθυπουργός αναφέρει «οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες. Είναι η ώρα να δείξουμε υπεθυνότητα: Να ακολουθήσουμε όλοι τις οδηγίες των ειδικών. Να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να μείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σπίτι. #menoume_spiti»

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού συνοδεύεται από ένα βίντεο του ΕΟΔΥ:

