Κοινωνία

Κορονοϊός Εγκλωβισμένοι στην Ισπανία Έλληνες φοιτητές

Παρέμβαση του πρύτανη για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών.

Κατεπείγουσα επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια απέστειλε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Α.Δ Αλμπάνης με αίτημα τον επαναπατρισμό είκοσι φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία μέσω του προγράμματος Erasmus+. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές είναι αποκλεισμένοι καθώς έχουν διακοπεί όλες οι αεροπορικές πτήσεις προς και από την Ισπανία.



Ο πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης μίλησε για την υπόθεση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε, πως πρόκειται για φοιτητές διαφόρων Τμημάτων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έφυγαν για το Πρόγραμμα , Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 3-4 που αυτούς έφυγαν στις αρχές Μαρτίου. Μάλιστα ο πρύτανης διευκρίνισε: «Παρά τις έγγραφες προειδοποιήσεις από το Πανεπιστήμιο και το γραφείο Erasmus να μην το κάνουν ,γιατί ενδεχόμενα θα βρεθούν σε δύσκολες συνθήκες και επίσης ίσως θα δυσκολευτούν να επιστρέψουν. Με δική τους ευθύνη έφυγαν, κανείς δεν μπορεί να απαγορέψει σε κάποιον να πάει κάπου. Τώρα, ζητάνε όλοι να επιστρέψουν γιατί προφανώς τα πράγματα είναι άσχημα».



Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Πανεπιστήμιο ο κ. Αλμπάνης ανέφερε:



«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει δώσει με πράξη του πρύτανη αναλυτικές οδηγίες για την λειτουργία της Διοίκησης. Τα προβλήματα μας ,είναι ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, βρίσκεται δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη. Προσπαθούμε να στήσουμε το εργαστήριο να γίνεται διάγνωση δειγμάτων και στα Γιάννενα, για να κερδίζεται χρόνος. Μέχρι στιγμής, έχουμε περιοριστεί στην Ήπειρο σε δυο κρούσματα. Έχει μείνει ένας μικρός αριθμός φοιτητών που δεν έχουν φύγει από τα Ιωάννινα και μένουν στις εστίες. Η φροντίδα μας είναι για τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των φοιτητών».