Κόσμος

Κορονοϊός: Η Τουρκία σταματά τις μαζικές προσευχές στα τζαμιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανέστειλε τις μαζικές προσευχές στα τζαμιά η Τουρκία μέχρι νεοτέρας. Κλείνουν τα τζαμιά στο Μαρόκο.

Η Τουρκία ανέστειλε σήμερα τις μαζικές προσευχές στα τζαμιά μέχρι να περάσει ο κίνδυνος από το ξέσπασμα του κορονοϊού, ενώ το Μαρόκο θα κλείσει από σήμερα όλα τα τζαμιά στην επικράτειά του ως μέτρο προστασίας κατά του κορονοϊού.



Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, δήλωσε πως τα τζαμιά θα παραμείνουν ανοιχτά για να προσεύχονται μεμονωμένα οι πιστοί.



Η Τουρκία έχει εντοπίσει συνολικά 18 κρούσματα του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει τη διάδοση του ιού, κλείνοντας σχολεία και πανεπιστήμια και επιτρέποντας να διεξαχθούν οι αθλητικές συναντήσεις μόνο χωρίς θεατές.



Στο Ραμπάτ του Μαρόκου, το ανώτατο θρησκευτικό συμβούλιο της χώρας ανακοίνωσε πως θα κλείσουν από σήμερα όλα τα τζαμιά για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό.



Το Μαρόκο θα κλείσει επίσης από σήμερα όλα τα κέντρα εστίασης, τους κινηματογράφους, τα θέατρα, τους αθλητικούς χώρους, τις δημόσιες λέσχες, τα λουτρά και άλλους χώρους ψυχαγωγίας, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.



Το υπουργείο διευκρίνισε πως εξαιρούνται καταστήματα που πωλούν απαραίτητα αγαθά, καθώς και τα εστιατόρια που διαθέτουν υπηρεσία delivery.