Κοινωνία

Εκκλησία Κρήτης: Χωρίς εκκλησιαζόμενους οι λειτουργίες

Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Πώς θα παρακολουθούν τις Ιερές Ακολουθίες οι πιστοί...

Χωρίς τη συμμετοχή εκκλησιαζόμενων, λόγω κορωνοϊού, θα τελούνται μέχρι νεωτέρας οι Ιερές Ακολουθίες στην Κρήτη, σε όλους τους ναούς, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης. Η Ιερά Σύνοδος, επισημαίνει ότι «καθοριστική συμβολή στην αναστολή της διασποράς αυτής της πανδημίας, εκτός των άλλων, έχει η αποφυγή συγχρωτισμού ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, είναι χρέος όλων μας, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση» καλώντας τούς πιστούς κάθε ηλικίας, να απέχουν, για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο, από κάθε συνωστισμό

«Ας σκεφτούμε τούς αδελφούς μας εκείνους πού ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και ας τούς προστατεύσουμε από τη δοκιμασία της νόσου. Μη γίνουμε εμείς φορέας, η αιτία της δικής τους ασθένειας. Αυτό δεν το θέλει ο Χριστός. Εκείνος μας έδωσε το δώρο της ζωής και οφείλουμε να το προστατεύσουμε», αναφέρουν οι Κρήτες ιεράρχες τονίζοντας πως τις Κυριακές θα τελείται η Θεία Λειτουργία, από τις 7.00 ως τις 8.30 πμ με τη δυνατότητα παρακολούθησης των Ιερών Ακολουθιών από τα σπίτια.

Επίσης, βαπτίσεις και γάμοι προτείνεται να αναβάλλονται, ενώ για έκτακτες περιπτώσεις όπως κηδείες θα τελούνται μόνο αυστηρά με τη συμμετοχή της οικογένειας.

Απαγορεύονται παντελώς όλες οι εκδηλώσεις και συναθροίσεις σε εκκλησιαστικούς χώρους, διότι «ο κορονοϊός, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να βρίσκει ασθενείς και ηλικιωμένους σε σωματική αδυναμία», όπως αναφέρουν οι ιεράρχες

Τέλος η Τοπική Εκκλησία ευχαριστεί και προσεύχεται για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους λειτουργούς και τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, για την ενδυνάμωσή τους, όπως αναφέρει, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο. Καλεί δε τους πιστούς να παραμείνουν στα σπίτια τους, υπενθυμίζοντας πως «είναι ευθύνη και χρέος όλων μας να τηρούμε τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας για την προστασία μας από τον κορονοϊό και να σταθούμε υπεύθυνα μπροστά σ΄ αυτή την πανδημία».