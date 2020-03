Κοινωνία

Συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Χειροπέδες σε δύο άτομα. Τα ευρήματα των αστυνομικών σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Παρασκευής στο Περιστέρι και στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, δύο άτομα (ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός), για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση εγκληματικών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην διακίνηση ναρκωτικών στην Δυτική Αττική, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνες σε οικίες και χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 19 κιλών και 167,2 γραμμαρίων

Κοκαΐνη βάρους 200 γραμμαρίων

Δύο εύχρηστα πιστόλια μετά γεμιστήρων

Πιστόλι φωτοβολίδων

303 φυσίγγια

Γεμιστήρας πιστολιού

Επτά μαχαίρια

Δύο κλομπ

Τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Μία πρέσα συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών

57 φιαλίδια τα οποία περιείχαν άγνωστο υγρό

Τέσσερις ζυγαριές ακριβείας

Τρίφτης

Δύο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα

Τρείς Ι.Χ μοτοσυκλέτες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.