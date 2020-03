Κόσμος

Στάινμαγερ: Η Ευρώπη δεν πρέπει να εκβιαστεί από την κυνική πολιτική της Τουρκίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραιτηθεί από την προστασία των εξωτερικών συνόρων της, τονίζει ο πρόεδρος της Γερμανίας...

Αποφασιστικη στάση έναντι της Τουρκίας ζήτησε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ εκράζοντας, παράλληλα, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεχτούν ανήλικους πρόσφυγες από τους ελληνικούς καταυλισμούς.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να εκβιαστεί από μια κυνική πολιτική που αποστέλλει σκόπιμα χιλιάδες ανθρώπους στο αδιέξοδο», δήλωσε ο Στάινμαγερ στην (γερμανική) ειδησεογραφική ηλεκτρονική πύλη t-online.de.

Πρόσθεσε πως «η κατάσταση των ανθρώπων στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στους ελληνικούς καταυλισμούς είναι δραματική. Γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος τώρα που η Γερμανία, μαζί με άλλα έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύονται ότι θα μπορέσουν να βρουν προστασία και θα γίνουν δεκτά στην Ε.Ε. 1.600 παιδιά. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

«Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραιτηθεί από την προστασία των εξωτερικών συνόρων της όπως επίσης και από την προστασία της από την ανεξέλεγκτη συνοριακή διέλευση», κατέληξε ο Γερμανός πρόεδρος.