Κοινωνία

Χειροπέδες σε γυναίκα που έβηξε στο πρόσωπο αστυνομικού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Επεισοδιακή" σύλληψη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου...



Στη σύλληψη μιας 27χρονης προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ μετά από έναν "επεισοδιακό" έλεγχο το βράδυ της Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως μετέδωσε το e-evros.gr οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ύποπτο όχημα, στο οποίο ήταν συνοδηγός η 27χρονη.

Η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει ενώ στη συνέχεια έβγαλε την μάσκα μικροβίων που φορούσε και έβηξε στο πρόσωπο του ενός αστυνομικού παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα προστασίας για την διάδοση του κορονοϊού.