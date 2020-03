Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως θα εξελιχθεί η εβδομάδα που ξεκίνησε με κακοκαιρία και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο Μάρτης επιβεβαιώνει τον ορισμό του ως "γδάρτης και παλουκοκαύτης", ωστόσο σταδιακά οι λιακάδες επιστρέφουν, αν και οι δυνατοι βοριάδες θα κρατήσουν τον υδράργυρο πολύ μακριά από τα 25αρια του τελευταίου Σαββατοκύριακού.

Την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στην Κρήτη και πιθανά στο Καστελόριζό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 βαθμό έως 17 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα πνεόυν βοριάδες, 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 και για λίγο τοπικά τα 9 μποφορ.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τη Φόμοψη στο αμπέλι:

Γενικές πληροφορίες:

Ο μύκητας ευνοήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών την περσινή άνοιξη άρα υπάρχει αυξημένο μόλυσμα.

Η διασπορά των μολυσμάτων και οι νέες μολύνσεις γίνονται νωρίς την άνοιξη, σε πολύ κοντινές αποστάσεις (μόλις μερικά μέτρα το πολύ), μόνο όμως εφόσον εκδηλωθούν βροχοπτώσεις κοντά στο ευαίσθητο βλαστικό στάδιο.

Οδηγίες:

Αντιμετώπιση χρειάζεται στην έναρξη της βλάστησης όταν υπάρχει παράλληλα βροχερή περίοδος.

Η επέμβαση γίνεται πριν από προβλεπόμενη βροχή. Η εφαρμογή μετά από βροχή έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

