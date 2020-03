Κόσμος

Κορονοϊός: Η Κομισιόν προτείνει να κλείσουν τα σύνορα της ΕΕ

Για πόσο χρονικό διάστημα προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν στην ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε σήμερα να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάστημα 30 ημερών.



«Όσο λιγότερα τα ταξίδια, τόσο περισσότερο μπορούμε να περιορίσουμε τον ιό. Κατά συνέπεια (…) προτείνω στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εισάγουμε προσωρινούς περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ» ανέφερε η ντερ Λάιεν. «Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει να ισχύσουν για περίοδο 30 ημερών, αλλά μπορούμε να την παρατείνουμε αν είναι αναγκαίο», πρόσθεσε.



Από τους περιορισμούς αυτούς θα εξαιρεθούν οι μόνιμοι κάτοικοι χωρών μελών της ΕΕ, τα μέλη των οικογενειών των Ευρωπαίων πολιτών, οι διπλωμάτες, οι γιατροί και οι ερευνητές που εργάζονται για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2.



Δύο ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να απαγορεύσει στους αλλοδαπούς πολίτες να μπαίνουν στη ζώνη Σένγκεν, η οποία αποτελείται από 22 χώρες μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Η Βρετανία και η Ιρλανδία δεν είναι μέλη της.



Και οι δύο πηγές είπαν ότι αναμένουν να συζητηθεί το θέμα στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν αύριο Τρίτη οι ηγέτες των χωρών μελών με αντικείμενο την πανδημία. «Η ιδέα αυτή συζητείται με σκοπό να αποφύγουμε να επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο τα συστήματα υγείας. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι ηγέτες της ΕΕ την Τρίτη, αν θα συμφωνήσουν και οι χώρες της Σένγκεν εκτός ΕΕ, αν θα συντονιστούμε με τη Βρετανία και την Ιρλανδία», είπε η μία από τις πηγές αυτές.