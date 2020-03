Πολιτική

Κορονοϊός: Επτά άμεσα μέτρα προστασίας ζητά ο Κουτσούμπας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για λήψη μέτρων και κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας απαιτούνται άμεσα, επείγοντα μέτρα, επισημαίνει ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει:

«Πρώτον: Η κυβέρνηση πρέπει έκτακτα να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές, να δεσμεύσει και να εντάξει στον κρατικό σχεδιασμό και τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, που είναι δεκάδες χιλιάδες.

Δεύτερον: Να προμηθεύσει με όλα τα απαραίτητα υλικά τα νοσοκομεία για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού (μάσκες, πλαστικά γυαλιά χειρουργείου, ρόμπες μίας χρήσης κλπ). Μέχρι τώρα καλύπτονται όσοι παραλαμβάνουν και χειρίζονται το κάθε περιστατικό. Με την εξάπλωση που αναμένεται, χρειάζεται να καλυφθούν όλοι.

Τρίτον: Είναι επείγον να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία για να μη γίνονται χώροι μετάδοσης. Δεν αρκούν οι συστάσεις στον κόσμο. Χρειάζονται υποδείξεις για το που να πάει. Απαιτείται 24ωρη λειτουργία Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ. Να προχωρήσει το μέτρο με έκτακτες προσλήψεις.

Τέταρτον: Περισσότερο από ποτέ θα χρειαστούν οι ΜΕΘ, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Σήμερα υπάρχουν 110 κλειστές και δεν έχει ανοίξει ούτε μία παραπάνω.

Πέμπτον: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για ορισμένες διοικήσεις νοσοκομείων που, αντί να ασχολούνται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, στρέφονται εναντίον συνδικαλιστών που κάνουν το καθήκον τους, δηλαδή να αναδεικνύουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις.

Έκτον: Ακόμη και μετά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τα σούπερ μάρκετ κι άλλα πολυκαταστήματα, αυτά παραμένουν ανεπαρκή με βάση τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

Έβδομον: Επαναφέρουμε το αυτονόητο μέτρο πως ό,τι ισχύει για άλλους χώρους συγχρωτισμού πρέπει να αφορά και την Εκκλησία».