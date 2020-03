Αθλητικά

Τα μηνύματα Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών ενάντια στον κορονοϊό (βίντεο)

Στο πλαίσιο διαδικτυακής καμπάνιας του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Τα μηνύματά τους για τις ημέρες του κορονοϊού, προς την ελληνική κοινωνία, την αθλητική οικογένεια και κυρίως τη νέα γενιά, στέλνουν με διαδικτυακή καμπάνια οι Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και Πρωταθλητές, μέλη του πρωτοποριακού προγράμματος διάδοσης των αθλητικών αξιών, “Ζήσε Αθλητικά”, του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Καθώς οι συναθροίσεις και οι στενές επαφές δεν επιτρέπονται, οι δράσεις του “Ζήσε Αθλητικά” άλλαξαν μορφή. Οι αθλήτριες και οι αθλητές μας παράγουν βίντεο με προτροπές #μένουμε_σπίτι, με συμβουλές για να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των ειδικών επιστημόνων για τη δημόσια Υγεία και με ιδέες για το πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μας παραγωγικά αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, προς όφελος όλων.

Ήδη, έχουν προβληθεί τέτοια βίντεο των Σπύρου Γιαννιώτη, Δημήτρη Παπανικολάου, Χρήστου Βολικάκη, Εβίνας Μάλτση, Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Τάκη Φύσσα, Βούλας Κοζομπόλη, Κώστα Τσαρτσαρή, Νέρι Νιαγκουάρα, Παναγιώτη Πελεκούδα, Στέλλας Χριστοδούλου, Τζένης Λουκάτου.

Καθημερινά παράγονται και προβάλλονται κι άλλα, καθώς ολοένα και περισσότεροι συντάσσονται και επιθυμούν να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία και να επικοινωνήσουν το μήνυμα της αντιμετώπισης του SARS-CoV-2. Ενωμένοι, με ύψιστη συναίσθηση ατομικής ευθύνης αλλά και μια γροθιά, σαν πρωταθλήτρια ομάδα.

Επόμενο βήμα, μάλιστα, θα είναι η ενημέρωση από τους κορυφαίους αθλητές μας για προγράμματα γυμναστικής κατ’ οίκον.

Η συγκεκριμένη καμπάνια του #ziseathlitika διαθέτει το δικό της κανάλι στο Youtube και φυσικά τις σελίδες της στα social media:

