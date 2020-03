Οικονομία

Κορονοϊός: Ποια καταστήματα μένουν ανοικτά

Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Διευκρινήσεις για τα ποια καταστήματα κλείνουν και ποια θα συνεχίσουν να λειτουργούν έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έρχονται σε επαφή με το κοινό, δηλαδή των εμπορικών καταστημάτων.

Ποια καταστήματα δεν κλείνουν

Σούπερ μάρκετ

Φαρμακεία

Ότι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν ανοικτά:

Φούρνοι

Κρεοπωλεία

Μανάβικα

Μπακάλικα

Μίνι Μάρκετ

Delivery

Πρατήρια Καυσίμων

Περίπτερα

Tράπεζες

Υπηρεσίες κούριερ

Συνεργεία αυτοκινήτων

Καταστήματα οπτικών και τηλεφωνίας

Αλλαγές στο ωράριο των σούπερ μάρκετ

Αλλαγές και στο ωράριο και τις ημέρες λειτουργίας των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι αλλαγές, που ανακοινώθηκαν κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, γίνονται ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται διεύρυνση ωραρίου στα σούπερ μάρκετ, από τις 7:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Επίσης, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν και την Κυριακή.