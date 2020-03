Πολιτική

Κορονοϊός: Τι συμφώνησαν Μητσοτάκης – Τσίπρας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω τηλεδιάσκεψης ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το κυβερνητικό σχέδιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα για το κυβερνητικό σχέδιο, απάντησε στις ερωτήσεις του και τόνισε ότι οποιαδήποτε εποικοδομητική πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι καλοδεχούμενη, τόσο από τον ίδιο όσο και από τα αρμόδια υπουργεία.



Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του μηνύματος «Μένουμε Σπίτι».