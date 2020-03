Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια στην αγορά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έβαλε πλαφόν στα αντισηπτικά και αποκαλύπτει ότι έρχεται πακέτο στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Διευκρινίσεις για τα καταστήματα που κλείνουν αλλά και για αυτά που μένουν ανοικτά έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την επάρκεια των τροφίμων στην αγορά.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης κλείνουν τα καταστήματα λιανικής πώλησης, προκειμένου να υπάρξει μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους.



Παράλληλα, σημείωσε πως η εικόνα σήμερα ήταν πολύ καλύτερη στα σούπερ μάρκετ κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, ωστόσο όπως είπε κάποιες καταγγελίες που υπήρξαν για μη τήρηση των μέτρων, ελέγχθηκαν άμεσα.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ενώ θα είναι ανοικτά για τις επόμενες 4 Κυριακές .

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, η ανησυχία των πολιτών είναι εύλογη και στόχος είναι να κατευνάσουμε αυτή την ανησυχία, προσθέτοντας ότι μέρα με την μέρα οι καταναλωτές θα βλέπουν τα ράφια γεμάτα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα με την επάρκεια τροφίμων καθώς επαρκούν για τους επόμενους τρεις μήνες.

Σχετικά με τα αντισηπτικά και τις μάσκες όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης με την νέα πλατφόρμα έχουν καταγραφεί όλα τα αποθέματα, τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στα σούπερ μάρκετ, ενώ θα γίνουν και εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης.

Ανέφερε ακόμα ότι διάταξη στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί του δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα από 1000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια.



Επίσης υπάρχει διάταξη στην ΠΝΠ που ορίζεται ως θεμιτό κέρδος αυτό που είχε έως τέλος Φεβρουαρίου.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ακόμα ότι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί από τον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών μεγάλο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Δεν θα επιτρέψουμε η κρίση να κλείσει καμία επιχείρηση, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης

«Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να την δώσουμε όλοι και έτσι θα αντιστρέψουμε το κόστος στην οικονομία», σημείωσε.