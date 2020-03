Πολιτική

Τσίπρας: Δεν είναι ώρα αντιπαράθεσης αλλά ευθύνης

Οι προτάσεις που "κατέθεσε" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Δεν είναι η ώρα της αντιπαράθεσης, αλλά η ώρα της ευθύνης", τονίζει στην δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε, κατόπιν αιτήματός του, όπως αναφέρει, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε τις προτάσεις του για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημίας στην οικονομία, προτρέποντας τον πρωθυπουργό, να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι ασφαλείας των 35 δισ. ευρώ που άφησε η δική του κυβέρνηση.

"Η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, που απειλεί, τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και τη συνοχή της κοινωνίας" αναφέρει ο κ. Τσίπρας. "Θέλησα λοιπόν να του μεταφέρω, ότι τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδω, για να βοηθήσουν την Πολιτεία και κυρίως τους αρμόδιους φορείς, το υπουργείο Υγείας, τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας, να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση".

Ακολούθως, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. "Οι ιδεολογικές διαφορές μας με τον κο Μητσοτάκη είναι γνωστές" προσθέτει. "Η σημαντικότερη εξ αυτών ίσως είναι η διαφωνία μας για τον ρόλο του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου συστήματος υγείας σε μια κοινωνία. Σήμερα ωστόσο, μπροστά στο φόβο για την απώλεια της ζωής, όλοι στρεφόμαστε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει, πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν είχαμε αποκρούσει τις ακραίες λογικές των μνημονίων που ήθελαν 2,5 εκ. ανασφάλιστους έξω απο τα δημόσια νοσοκομία, είσοδο με πέντε ευρώ σε όλους τους ασθενείς, περαιτέρω συρρίκνωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και κλείσιμο ολόκληρων νοσηλευτικών μονάδων προς όφελος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει, πως αν η Ελλάδα σώθηκε μια φορά με την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια που καταφέραμε το καλοκαίρι του '18, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια ακραίας λιτότητας, σήμερα μπορεί να σωθεί και για δεύτερη φορά, χάρη στην επιλογή να δημιουργήσουμε το μαξιλάρι ασφάλειας των 35 δισ. ευρώ".

Το μαξιλάρι μπορεί να αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: "Κάλεσα λοιπόν τον πρωθυπουργό να μη διστάσει να αξιοποιήσει τώρα, αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη που με αίσθηση ευθύνης παραδόσαμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή κρίση της επιδημίας που απειλεί την ελληνική κοινωνία. Του πρότεινα να διεκδικήσει τη μείωση των στόχων από εφέτος κατά 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή για 3 περίπου δισ.. Και ταυτόχρονα να ζητήσει, δαπάνες τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 2 δισ., να μη συνυπολογιστούν στους δημοσιονομικούς στόχους. Δηλαδή, συνολικά, τουλάχιστον 5 δισ. να χρηματοδοτήσουν την αντιμετώπιση της κρίσης. Και ανεξαρτήτως της όποιας απόφασης ληφθεί στο Γιουρογκρουπ, του ζήτησα να μη διστάσει να αξιοποιήσει μέρος από το απόθεμα των 35 δισ. για τις ανάγκες που θα προκύψουν".

Ακολούθως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξειδικεύει τους τομείς χρήσης του αποθέματος: "Πρώτα απ' όλα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Το άνοιγμα νέων κλινών ΜΕΘ, αλλά και την άμεση προκήρυξη των 4000 μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκκρεμούν. Γιατί η άμεση προτεραιότητά μας τώρα, είναι να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να προχωρήσει επίσης στην παράταση όλων των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών, στη μονιμοποίηση όσων έχουν προσληφθεί ως επικουρικό λοιπό προσωπικό, καθώς και όσων έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενταχθούν όλοι άμεσα στο σύστημα".

Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης: "Του ζήτησα λοιπόν να μη διστάσει να εκπονήσει ένα εξαιρετικά γενναίο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη από το Δημόσιο, του συνόλου του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τις επιχειρήσεις, που με απόφαση της Πολιτείας πρέπει να κλείσουν. Για όσο χρειαστεί, οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να καταβληθούν στο ακέραιο και να μην υπάρξουν απολύσεις. Ταυτόχρονα, να καταβάλει έκτακτο επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών. Να ενισχύσει τον ΟΑΕΔ ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια του επιδόματος ανεργίας και να καλυφθούν άμεσα οι εποχικά εργαζόμενοι. Αλλά να προχωρήσει και σε έκτακτο επίδομα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα με την αναστολή πληρωμών όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Τέλος του ζήτησα να παρέμβει στις τράπεζες, ώστε να ανασταλούν για όσο διαρκεί η κρίση, οι δόσεις στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, και φυσικά να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει την δήλωσή του με ένα μήνυμα ενότητας: "Τούτες τις ώρες, όλοι οφείλουμε να γίνουμε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τη κρίση. Χειροκροτάμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τους ανθρώπους που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, για να ζήσουμε οι υπόλοιποι. Αλλά όσοι έχουμε θέση ευθύνης, δεν αρκεί να χειροκροτάμε. Οφείλουμε και να πάρουμε αποφάσεις για να τους στηρίζουμε έμπρακτα. Τόσο αυτούς όσο και καθέναν και καθεμιά που θα έχει απώλιες απο τη κρίση. Ας γίνει η κρίση αυτή η αφορμή να βγάλουμε τον καλύτερο ευατό μας. Αυτόν της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Και ας είναι η αιτία να συνειδητοποιήσουμε την αξία της δημόσιας παρέμβασης στην οικονομία. Αλλά και την ανεκτίμητη, για ώρες σαν αυτή, αξία της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους".