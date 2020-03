Κόσμος

Κορονοϊός: Αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε η Μέρκελ

Κλείνουν όλα και στην Γερμανία. Ανοικτά μόνο τα καταστήματα τροφίμων. Το μήνυμα της Γερμανίδας Καγκελαρίου.

«Όσο καλύτερα τηρήσει ο καθένας τους κανόνες, τόσο συντομότερα θα περάσει αυτή η φάση». Με αυτή την δήλωση η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε μέτρα περαιτέρω περιορισμού της λειτουργίας της αγοράς και της κίνησης των πολιτών, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σε συνεννόηση με τα 16 ομόσπονδα κρατίδια, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου θα παραμείνουν κλειστά, εκτός από όσα πωλούν τρόφιμα, τα φαρμακεία, τις τράπεζες, τα βενζινάδικα, τις εταιρίες μεταφορών, τα καθαριστήρια και τα κομμωτήρια. Κλειστά θα παραμείνουν ακόμη μουσεία, θέατρα, μπαρ, κλαμπ, εκθέσεις, γκαλερί, ζωολογικοί κήποι, καζίνο, γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικοί χώροι, ενώ απαγορεύεται στο εξής η συγκέντρωση πλήθους σε χώρους όπως πανεπιστήμια και εκκλησίες, αλλά και τα ταξίδια με τουριστικά λεωφορεία. Τα σχολεία έχουν ήδη κλείσει στο σύνολο της χώρας.



«Πρόκειται για μέτρα άνευ προηγουμένου για την χώρα μας, αλλά είναι αναγκαία», τόνισε η καγκελάριος Μέρκελ και επανέλαβε ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.