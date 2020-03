Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: Ανοικτές μόνο για κατ' ιδίαν προσευχή οι εκκλησίες

Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος μετά την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Τι ισχύει για τις λειτουργίες τις Κυριακές αλλά και τα μυστήρια

Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε σήμερα 16 Μαρτίου να αποφάσισε να μείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες για κατ΄ιδίαν προσευχή.

Την απόφαση να αναστείλει όλες τις λατρευτικές συνάξεις εκτός των κυριακάτικων Θείων Λειτουργιών οι οποίες θα τελούνται κανονικά μεταξύ 7 και 8 το πρωί , έλαβε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία συνήλθε εκτάκτως, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την στάση της απέναντι στο θέμα του κορονοϊού COVID19.

Επίσης η Σύνοδος ενημερώνει τους πιστούς πως τα Μυστήρια θα τελούνται μόνο στενό οικογενειακό κύκλο εφόσον δεν μπορούν να ακυρωθούν.

Οι κηδείες μόνο με τους στενούς συγγενείς όπως και τα μνημόσυνα μόνο επί του τάφου.

Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει τους ηλικιωμένους και τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας να μείνουν στο σπίτι τους.

Στο πρώτο μέρος της κοινής συνεδρίασης της ΔΙΣ με τους μητροπολίτες της Αττικής, σύμφωνα με το orthodoxia.info.gr μετά την ενημέρωση που έγινε από τον Λοιμοξιωλόγο κ. Σωτήρη Τσιόδρα, η συζήτηση μεταξύ των αρχιερέων ήταν έντονη.

Οι κυρίαρχες τάσσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των ιεραρχών ήταν δυο. Κύριοι εκφραστές της μιας πλευράς ήταν οι μητροπολίτες Μεσσηνίας, Πειραιώς, Καισαριανής και Νέας Σμύρνης κι από την άλλη οι μητροπολίτες Νέας Ιωνίας, Νέας Κρήνης και Παροναξίας.

Οι μεν υποστήριζαν πως αν είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Κυβέρνηση και όχι από την Εκκλησία χρησιμοποιώντας μάλιστα το επιχείρημα πως εάν η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίσει να κλείσει μόνη της τους ναούς της , οι αντίστοιχοι ναοί των Παλαιοημερολογιτών θα μείνουν ανοικτοί όπως επίσης και οι προτεσταντικές συνάξεις.

Να λάβει οριζόντια μέτρα για όλους, ζήτησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας ενώ ο μητροπολίτης Καισαριανής υποστήριξε πως δεν γίνεται να πετάνε το μπαλάκι στην Εκκλησία.

Οι δε, αντέτειναν πως εάν η Εκκλησία δώσει από μόνη της στην Πολιτεία την δυνατότητα να κλείνει ναούς κατά το δοκούν, τότε δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο ουδείς γνωρίζει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Στην ουσία οι περισσότεροι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων αλλά η κύρια διαφωνία ήταν στον τρόπο.

Αυτό δε στο οποίο συμφώνησαν οι περισσότεροι ήταν πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι ναοί να λειτουργούν τις Κυριακές και στην εορτή του Ευαγγελισμού.

Iερώνυμος: Να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Κρήτης

Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά του έδειξε να κατανοεί την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων τόσο για την προστασία του πληθυσμού όσο και για την προστασία της ίδιας της Εκκλησίας.

Ο ίδιος πρότεινε να ακολουθηθεί το μοντέλο της Εκκλησίας Κρήτης με ανοικτούς ναούς για επίσκεψη και τέλεση ων απαραίτητων ακολουθιών χωρίς ή με λίγο κόσμο προσθέτοντας την δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να Κοινωνούν κατ’ οίκον από τους εφημερίους των ενοριών τους.

Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου:

1. Οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για κατ’ ιδίαν προσευχή των πιστών.

2. Παρακαλεί τους πάντες και ιδιαιτέρως τους ηλικιωμένους ανθρώπους και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να παραμένουν στις οικίες τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός τους με άλλους συνανθρώπους τους. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι φορέας του συγκεκριμένου ιού, τον οποίο οφείλει να μην μεταδώσει στον διπλανό του, και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάξει τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του.

Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης λοιπόν υποδεικνύει την λιτή τέλεση της Θείας Λειτουργίας από την ερχόμενη Κυριακή (22.3.2020) μέχρι του Σαββάτου του Λαζάρου (11.4.2020), από 7:00 έως 8:00 π.μ., ως και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού.

3. Αναβάλλονται προσωρινώς όλες οι καθημερινές Ιερές Ακολουθίες και όλα τα προγραμματισμένα Μυστήρια Βαπτίσεως και Γάμου, εν περιπτώσει δε ανάγκης η τέλεση των ανωτέρω Μυστηρίων θα πραγματοποιείται με την παρουσία αποκλειστικώς και μόνο των γονέων, του αναδόχου και του παρανύμφου.

4. Οι κηδείες θα πραγματοποιούνται εντός του Ιερού Ναού με την παρουσία μόνον του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του κεκοιμημένου. Καθ’ όμοιο τρόπο θα τελούνται και τα μνημόσυνα μόνον επί του τάφου των κεκοιμημένων.

5. Στις Ιερές Μονές θα τελούνται οι προβλεπόμενες Ιερές Ακολουθίες υπό των Μοναστικών Αδελφότητων άνευ της συμμετοχής προσκυνητών.

6. Υιοθετεί όλα τα μέτρα, που λαμβάνει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση διασποράς του ιού και το ίδιο θα πράξει σε ο,τιδήποτε άλλο υποδειχθεί σε σχέση προς την πορεία εξέλιξης του ιού κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

7. Συνιστά ηρεμία, αυτοσυγκράτηση, εμπιστοσύνη στις Υγειονομικές Αρχές και στην Κυβέρνηση και προτρέπει στην αποφυγή δημιουργίας αισθήματος πανικού και ανασφάλειας. Τονίζει δε και πάλι ότι υποχρέωση όλων είναι η συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής και στις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας σύμφωνα και με τις προηγούμενες Εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου.

8. Εκτιμά την διακριτικότητα με την οποία η Πολιτεία εκφράζει τον σεβασμό της προς το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών της Εκκλησίας μας. Δηλώνει επίσης ότι εάν η εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση για την λήψη επί πλέον εκτάκτων μέτρων, θα επανέλθει προκειμένου να εξετασθεί και πάλι το θέμα.

Οι αποφάσεις αυτές της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι αποτέλεσμα της κενωτικής και αγαπητικής διαθέσεως της Εκκλησίας μας και της βουλήσεώς Της να αγκαλιάσει το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στην Πατρίδα μας.

Προτρέπει τους χριστιανούς μας κάθε βράδυ από τις 10:00 μέχρι τις 10:15 να προσεύχονται μαζί μας στα σπίτια τους υπέρ της καταπαύσεως του πειρασμού και της νόσου και υπέρ της ενισχύσεως του θυσιαστικού έργου των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των επιστημόνων – ερευνητών, τους οποίους και ευγνωμόνως ευχαριστεί και ευλογεί.

Ήδη στα Μοναστήριά μας έχει σημάνει συναγερμός αδιάλειπτης προσευχής.

Ευχή όλων μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να παράσχει ανάπαυση στους ήδη κεκοιμημένους αδελφούς μας από τον θανατηφόρο αυτό ιό και την εξ ύψους παρηγορία στους πενθούντες συγγενείς τους, δεόμεθα δε για την θεραπεία και ταχεία ανάρρωση των νοσούντων και πλήρη εξάλειψη της φοβεράς αυτής δοκιμασίας.