Νέο διάγγελμα Μακρόν: απαγορεύονται οι δημόσιες μετακινήσεις, βρισκόμαστε σε "πόλεμο"

Ο εχθρός είναι αόρατος και ασύλληπτος, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Γαλλίας...



«Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σε πόλεμο κατά της δημόσιας υγείας βέβαια, αλλά ο εχθρός είναι εκεί. Αόρατος, ασύλληπτος» σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν για την πανδημία του κορωνοϊού που χτυπά την Ευρώπη. Όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος «ποτέ η Γαλλία δεν είχε λάβει τέτοιες αποφάσεις σε καιρό ειρήνης». O Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε αρκετές φορές την φράση αυτή, πως δηλαδή η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο με τον κορονοϊό.

Απαγορεύονται οι δημόσιες μετακινήσεις

«Οι συναντήσεις σε δημόσιους χώρους δεν θα επιτρέπονται, δεν θα είναι δυνατό να συναντήσετε τους φίλους σας: ο στόχος είναι να μειώσουμε στο μέγιστο τις επαφές μένοντας σπίτι» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στο νέο του διάγγελμα για τον κορονοϊό και πρόσθεσε: «Παντού στη γαλλική επικράτεια, θα επιτρέπονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις, ώστε να πραγματοποιούνται τα απαραίτητα ψώνια, με σεβασμό στις αποστάσεις, αλλά και μετακινήσεις για θέματα υγείας και εργασίας»

Eπανέλαβε όσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ότι δηλαδή τα σύνορα της ΕΕ κλείνουν σε πολίτες τρίτων χωρών. «Όλα τα ταξίδια μεταξύ χωρών εκτός Σένγκεν και της ΕΕ θα αναβληθούν για 30 ημέρες» είπε και σημείωσε πως πολίτες των κρατών μελών που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

«Μην αγνοείτε τις συστάσεις»

«Με το να αγνοείτε τις συστάσεις μας δεν προστατεύετε τους εαυτούς σας, αλλά δεν προστατεύετε ούτε τους άλλους. Ακόμη και αν δεν παρουσιάζετε συμπτώματα ρισκάρετε να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή αγαπημένων μας προσώπων» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν που παρατήρησε πως αρκετοί Γάλλοι αψήφισαν τα μέτρα της κυβέρνησης για αυτοπεριορισμό.

Παρά τον ιδιαίτερα δραματικό τόνο, ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεισε το διάγγελμά του για τον κορωνοϊό συστήνοντας στο γαλλικό λαό να μην «υποκύψει στον πανικό». «Θα νικήσουμε όμως αυτή η περίοδος μας έμαθε πολλά. Πολλές αβεβαιότητες, ασταθείς πεποιθήσεις, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Δεν θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γίνουν δέσμιοι. Θα αντιδράσομε δυναμικά. Την επόμενη μέρα, δεν θα έχουμε επιστροφή στο πριν. Θα έχουμε μάθει, με εμένα προσωπικά να αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων» είπε.