Ίντας στον ΑΝΤ1: Μείνετε στα σπίτια σας, έτσι μας βοηθάτε! (βίντεο)

Ο Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υγείας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μιλά για τη “μάχη” που δίνει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ενάντια στον κορονοϊό.