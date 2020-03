Υγεία - Περιβάλλον

Κυρατσούς στον ΑΝΤ1: Κοντά σε νέα φάρμακα για τον κορονοϊό μέχρι το τέλος καλοκαιριού (βίντεο)

Ο Έλληνας γιατρός είναι επικεφαλής επιστημονικής ομάδας στη Νέα Υόρκη, που αγωνίζεται για την παρασκευή φαρμάκου που θα θεραπεύει τον COVID-19.