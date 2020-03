Υγεία - Περιβάλλον

Κανδαράκη στον ΑΝΤ1: Δεν πρέπει να στιγματίζουμε άτομα με κορονοϊό (βίντεο)

Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει το στρες που δημιουργεί το “άγνωστο” της πανδημίας.