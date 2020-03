Υγεία - Περιβάλλον

Σταθοπούλου στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται από κατοικίδια (βίντεο)

Η κτηνίατρος καθησυχάζει όσους φοβούνται ότι μπορεί να κολλήσουν τον ιό από τον σκύλο ή τη γάτα τους.