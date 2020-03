Πολιτική

Μητσοτάκης: Αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το tweet του Πρωθυπουργού για την λειτουργία των εκκλησιών αλλά και για όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

«Με απόφαση της κυβέρνησης αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας. Εκκλησίες παραμένουν ανοικτές μόνο για ατομική προσευχή» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τονίζει «Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει ξεκάθαρες αποφάσεις».

Την ίδια ώρα, η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι "αναστέλλεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξίας σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας", με εξαίρεση α) τις κηδείες και ταφικές εκδηλώσεις και β) την ατομική προσευχή, και στις δύο περιπτώσεις τηρουμένων αυστηρών μέτρων προστασίας (όπως αυτά θα εξειδικεύονται σε ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας). Η αναστολή ισχύει για το διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020.