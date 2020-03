Οικονομία

ΓΙΩΤΗΣ: “Είμαστε πάντα εκεί, μια οικογένεια!” (εικόνες)

Η εταιρία παρουσιάζει τη νέα της Corporate ταινία, για τα 90 της χρόνια.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, γιορτάζει φέτος τα 90 της χρόνια και με τη νέα επετειακή της ταινία μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί, υπενθυμίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας, μια οικογένεια.

Στην ταινία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι μικρές, καθημερινές, αλλά και οι μεγάλες μας, ξεχωριστές στιγμές, εκείνες που δίνουν «γεύση» στη ζωή μας και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Εκείνες που προσφέρουν χαρά και κάνουν κάθε περίσταση μοναδική, όπως μία οικογενειακή γιορτή. Και με τη συμπλήρωση των 90 χρόνων της ΓΙΩΤΗΣ, σε μια τέτοια γιορτή είμαστε προσκεκλημένοι, γιατί είμαστε μια οικογένεια.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ ξεκίνησε το 1930 με στόχο να καλύψει μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη, δημιουργώντας την πρώτη τυποποιημένη παιδική τροφή. Από τότε δραστηριοποιείται με σκοπό την εξέλιξη της διατροφής στην Ελλάδα, πάντα με έμφαση στον άνθρωπο. Με βασικό πυλώνα ανάπτυξής της την παρακολούθηση των νέων διατροφικών τάσεων, άνοιξε νέους δρόμους στην εγχώρια διατροφή, φτάνοντας να αριθμεί πάνω από 300 βασικούς κωδικούς στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

Όλα αυτά τα χρόνια ανοδικής πορείας, η εταιρία γεμάτη από ποιοτικές γεύσεις και καινοτόμες ιδέες αποτελεί ηγέτιδα του διατροφικού γίγνεσθαι, με συνεχείς πρωτιές και διακρίσεις.

Διατηρώντας στο ακέραιο τις αξίες της όλα αυτά τα χρόνια, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. πορεύεται δυναμικά προς τη νέα δεκαετία που μόλις ξεκίνησε, έτοιμη να απαντήσει στις όποιες προκλήσεις και να βρίσκεται, όπως πάντα, δίπλα στους καταναλωτές, φέρνοντας στο τραπέζι μας ποιότητα, νοστιμιά και ευκολία!

Με τη νέα της ταινία, η ΓΙΩΤΗΣ μας θυμίζει πως έχει μια μόνιμη θέση στην κουζίνα μας και στην καρδιά μας. Πως βρίσκεται πάντα δίπλα μας, σε όλες τις στιγμές μας. Κι αυτό, διότι η ΓΙΩΤΗΣ, δεν θεωρείται απλά μια εταιρία, αλλά μέλος της οικογένειας μας.

90 χρόνια ΓΙΩΤΗΣ. 90 χρόνια μια οικογένεια.