To “Your Face Sounds Familiar” καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό! (εικόνες)

Πρώτο και με διαφορά σε τηλεθέαση ήταν το show του ANT1, που έκλεψε τις εντυπώσεις με τις μοναδικές “μεταμορφώσεις” των συμμετεχόντων.

Πρώτο στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού ήρθε και χθες, Κυριακή 15 Μαρτίου, το πέμπτο επεισόδιο του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar». Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 23.1% και προηγήθηκε κατά 9,2 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες 25-44 έδωσαν στο show τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης καθώς άγγιξαν το 26.2%.

Σε απόλυτο αριθμό το 5ο επεισόδιο παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.240.738 τηλεθεατές.

Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες μας χάρισαν κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar».

Και οι δέκα καλλιτέχνες ήταν υπέροχοι, ωστόσο η Κατερίνα Κουκουράκη έκλεψε την παράσταση και βγήκε νικήτρια του πέμπτου επεισοδίου ως «ARIEL».

Οι μεταμορφώσεις του 5ου επεισοδίου:

ΛΑΜΠΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ Σ - ELVIS PRESLEY

- ELVIS PRESLEY ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ & ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ - SHAWN MENDES & CAMILA CABEL ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ - ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ - HOZIER ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ - ARIEL ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ - JOE COCKER ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΑΓΚΙΕ - PIKOTARO - PPAP ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΝΕΛΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ - JAQUES BREL

SHAWN MENDES & CAMILA CABEL

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στο νικητή διαγωνιζόμενο κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του. Η Κατερίνα επέλεξε να στηρίξει το έργο του Κέντρου βρεφών «H Μητέρα»: Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» αποτελεί ένα από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα. Φροντίζει τις γυναίκες που είναι μόνες τους σε μια εγκυμοσύνη χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς σύντροφο και χρειάζονται προστασία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Παρέχει επίσης στέγη σε παιδιά που χρειάζεται να ζήσουν για λίγο, πολύ ή μόνιμα μακριά από την οικογένεια τους.

