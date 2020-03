Κόσμος

Κορονοϊός: “Εισαγόμενα” πλέον τα κρούσματα στην Κίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θεαματική μείωση των κρουσμάτων, με τον φονικό ιό να δείχνει να υποχωρεί από τη χώρα «γέννησής» του.

Μόνο ένα νέο κρούσμα του κορονοϊού επιβεβαιώθηκε χθες Δευτέρα στην ηπειρωτική Κίνα, στην επαρχία Χουμπέι, ανακοίνωσαν η επαρχιακή Επιτροπή Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Υγείας, αλλά το σύνολο των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά συνολικά 21 στη χώρα, αφού αφίχθησαν από το εξωτερικό 20 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί.

Τα 21 νέα κρούσματα αυξάνουν το σύνολο των ανθρώπων που έχει επαληθευτεί ότι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 στη χώρα όπου ξέσπασε η πανδημία τον Δεκέμβριο σε 80.861. Ως τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα, στην επαρχία Χουμπέι δεν είχαν καταγραφεί πλην της πρωτεύουσάς της, της Ουχάν, νέα κρούσματα για 12 συναπτές ημέρες.

Κατά την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας, ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν ανήλθε σε 13 χθες· ο συνολικός απολογισμός της ασθένειας COVID-19 ανήλθε σε 3.226 νεκρούς. Οι 12 από τους θανάτους καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι· οι 11 στην Ουχάν.

Με την άφιξη χθες στην κινεζική επικράτεια των είκοσι ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί, τα κρούσματα που κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα έχουν «εισαχθεί» στη χώρα ανήλθαν σε 143.