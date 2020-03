Αθλητικά

Άμπε: Στήριξη από G7 στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των ηγετών.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε ότι η G7, συμφώνησε να υποστηρίξει την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με το εάν ένας από τους επτά ηγέτες συζήτησε τη δυνατότητα αναβολής.

Στα σχόλιά του, όπως αναφέρει το Reuters, αναφέρθηκε για το αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει σε πολλές χώρες την επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα σε αδιέξοδο και πανικό στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μια νέα εσωτερική δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι Ιάπωνες πιστεύουν ότι οι Αγώνες πρέπει να αναβληθούν.

Σε μια άνευ προηγουμένου συνάντηση με τους άλλους ηγέτες της «ομάδας των 7», με βιντεοδιάσκεψη, για να συζητήσουν την πανδημία του κορονοϊού, ο Άμπε είπε ότι τόνισε: «Κάνουμε ό, τι μπορούμε να προετοιμαστούμε για τους Αγώνες και θέλουμε να επιδιώξουμε μία ολοκληρωμένη διοργάνωση, ως απόδειξη ότι η ανθρωπότητα μπορεί να νικήσει τον νέο κορονοϊό.»

Ερμηνεύοντας τα σχόλια του Άμπε σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες αργότερα, η υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων Σέικο Χασιμότο δήλωσε ότι μιλώντας για «ολοκληρωμένη» διοργάνωση αναφερόταν στην διεγαγωγή των Αγώνων αυτό το καλοκαίρι όπως είχε προγραμματιστεί, με τους θεατές παρόντες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας Asahi που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 63% των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ιαπωνία δήλωσε ότι οι Αγώνες πρέπει να αναβληθούν, ενώ το 23% δήλωσε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν όπως προβλέπεται. Μια παρόμοια δημοσκόπηση της Kyodo News που δημοσιεύθηκε χθες έδειξε ότι σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων δεν πιστεύουν ότι το Τόκιο θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει τη κορυφαία διοργάνωση όπως είχε προγραμματιστεί.

Στη συνδιάσκεψη των G7, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να κάνουν «ό, τι είναι απαραίτητο» για να πολεμήσουν την πανδημία του κορονοϊού και να συνεργαστούν στενότερα για την προστασία της δημόσιας υγείας, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης και εξέδωσαν μια δήλωση που υπόσχεται να αντιμετωπίσει τους κινδύνους υγείας και οικονομίας.

Ο ιός έχει προσβάλει σχεδόν 180.000 ανθρώπους και σκότωσε πάνω από 7.000 παγκοσμίως, με το επίκεντρο να βρίσκεται τώρα στην Ευρώπη.