Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικοί οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας για τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στους παίκτες και το προπονητικό προσωπικό της.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των παικτών και του προπονητικού προσωπικού της έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, σημειώνοντας ότι όλες οι περιπτώσεις ήταν ασυμπτωματικές.

Η ισπανική ομάδα είχε αναφέρει πέντε περιπτώσεις COVID-19 την Κυριακή, με τον Εζεκίελ Γκαράι και τον Ελιακίμ Μανγκαλά, να επιβεβαιώνουν ότι ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Η Βαλένθια ταξίδεψε στο Μιλάνο τον περασμένο μήνα για έναν αγώνα Champions League εναντίον της Αταλάντα, ο οποίος έγινε μπροστά σε ένα γεμάτο San Siro, προτού τεθούν περιορισμοί στην Ιταλία, τη χώρα που πλήττεται περισσότερο στην Ευρώπη.

«Παρά τα αυστηρά μέτρα που υιοθετήθηκαν από το σύλλογο μετά το παιχνίδι του Champions League ... αυτά τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι η έκθεση που ενυπάρχει σε αυτούς τους αγώνες έχει προκαλέσει θετικό ποσοστό εξετάσεων περίπου 35%,» πρόσθεσε η Βαλένθια.

«Όλες οι περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικές και οι συμμετέχοντες απομονώνονται στο σπίτι, λαμβάνουν ιατρική αξιολόγηση και πραγματοποιούν το προγραμματισμένο πρόγραμμα προπόνησής τους».