Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός και ο Ζόρζε Ζεσούς

Νέο όνομα στη λίστα των διάσημων φορέων του κορονοϊού.

Θετικός στον νέο κορονοϊό βρέθηκε και ο Πορτογάλος τεχνικός της Φλαμένγκο, Ζόρζε Ζεσούς, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των διάσημων του ποδοσφαίρου που προσβλήθηκαν από τον COVID-19.

Ο Ίβηρας προπονητής της «Φλα» έδωσε δείγμα που βγήκε θετικό στο νέο ιό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Ο Ζεσούς υποβλήθηκε στο τεστ όταν έγινε γνωστό ότι είχε προσβληθεί ένας αξιωματούχος (εκ των αντιπροέδρων) της Φλαμένγκο.

Ο 65χρονος τεχνικός θα επαναλάβει το τεστ προκειμένου να διασφαλίσει ότι νοσεί, για να μπει ύστερα σε καραντίνα.