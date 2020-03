Κοινωνία

Περαιτέρω μέτρα προστασίας ζητούν οι οδηγοί των λεωφορείων (βίντεο)

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην ήδη μειωμένη λειτουργία των Μέσων. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ. Με δρομολόγια Σαββάτου τα λεωφορεία.