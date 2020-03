Κοινωνία

Μερική αποκατάσταση των ακτοπλοϊών συγκοινωνιών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πώς γίνονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων, λόγω της κακοκαιρίας.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του "super jet" για Μύκονο, Νάξο Θήρα, ενώ στη γραμμή Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας τα δρομολόγια γίνονται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Επίσης, κλειστή παραμένει προς το παρόν η γραμμή Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.