Κοινωνία

Μητροπολίτης Δράμας στον ΑΝΤ1: Είδαν τη θεία λειτουργία ως θέατρο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ σύγκρινε τις εκκλησίες το Μητροπολίτης Δράμας Παύλος. Τι θα γίνει με τα συσσίτια.

«Η Εκκλησία έφτασε στο έσχατο όριό της. Μας αποσύνδεσαν από το οξυγόνο μας», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μητροπολίτης Δράμας, διερωτώμενος γιατί αφού έμειναν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, έκλεισαν οι εκκλησίες.

«Η θεία λειτουργία έπρεπε να τελείται, έστω και με αντιπροσωπευτική παρουσία 4-5 ατόμων», εκτίμησε ο Παύλος και τόνισε πως «είδαν τη θεία λειτουργία ως θέατρο και αυτό μας ενόχλησε».

«Δεν μπορεί να γίνει για όλη την Ελλάδα», είπε και διερωτήθηκε «αν πάω δηλαδή σε ένα χωριό τριών ατόμων να κάνω λειτουργία, θα κολλήσουν;», χαρακτηρίζοντας υπερβολική την κυβερνητική απόφαση για αναστολή των λειτουργιών σε όλους τους θρησκευτικούς χώρους.

«‘Έχουν την ευθύνη αυτοί που συνομίλησαν με την κυβέρνηση», σημείωσε με νόημα.

Ο ίδιος συνέδεσε τα συσσίτια με τη λειτουργία του ναού, τόσο για την ασφάλεια όσων μαγειρεύουν, όσο και για την οικονομική του στήριξη, η οποία προέρχεται από την εκκλησία.