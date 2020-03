Κόσμος

Η ομογένεια στις ΗΠΑ θρηνεί τον πρώτο νεκρό από τον κορονοϊό

Ποιος ήταν ο Ελληνοαμερικανός που άφησε την τελευταία του πνοή, “χτυπημένος” από την φονική επιδημία.

Οι αρχές των ΗΠΑ λαμβάνουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα με στόχο τον περιορισμό του συνωστισμού στους δημόσιους χώρους, καθώς τις τελευταίες 18 ώρες ο αριθμός των κρουσμάτων σε 49 πολιτείες και την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αυξήθηκε από 3.244 σε 3.823 και των νεκρών από τους 61 στους 67.

Η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα κατέγραψε το πρώτο θύμα του κορονοϊού. Πρόκειται για τον ηλικίας 91 ετών βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Γεώργιο Πόσσα, από τη Νέα Υόρκη.

Οι πολιτειακές και τοπικές αρχές φαίνεται να έχουν πάρει στα χέρια τους τις περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ δείχνει σε πολλούς τομείς αναποφάσιστος, προκαλώντας μάλιστα και την οργή του ιατρικού κόσμου με δηλώσεις όπως η χθεσινή, ότι ο ιός είναι υπό έλεγχο.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους κυβερνήτες των πολιτειών ο Αμερικανός πρόεδρος τους κάλεσε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για εξασφάλιση ιατρικού υλικού και υποδομής κι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα τους στηρίξει οικονομικά. Ενώ ο κυβερνήτης Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να κινητοποιήσει το σώμα του μηχανικού του στρατού για να συμβάλουν στην επίλυση του καυτού ζητήματος της έλλειψης μονάδων εντατικής θεραπείας. Ο Τραμπ απάντησε με τον συνηθισμένο του τρόπο, ζητώντας από τον κυβερνήτη Κουόμο να κάνει περισσότερα.

Πηγή: greeknewsonline.com