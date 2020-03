Οικονομία

Μητρόπουλος στον ΑΝΤ1: οι επιχειρήσεις που κλείνει το Κράτος δεν θα πληρώσουν μισθούς – εισφορές (βίντεο)

Τι είπε ο Καθ. Εργατικού Δικαίου για την «τρύπα» του νομικού πλαισίου και σε ότι αφορά την μη χορήγηση από επιχειρήσεις της άδειας ειδικού σκοπού.