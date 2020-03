Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: εργαζόμενοι κι επιχειρήσεις που κλείνουν τίθενται υπό κρατική προστασία (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα στήριξης, την κατάσταση στα σούπερ μάρκετ, τα αντισηπτικά και τις μάσκες.

»Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή του Κράτους και οι εργαζόμενοι τους τίθενται υπό την προστασία του Κράτους, με επιδοτήσεις μισθού και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας δέσμη μέτρων που θα εξειδικευθεί την Τετάρτη με ανακοινώσεις δέσμης μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, στόχος είναι, λόγω αυτής της κρίσης με την επιδημία κορονοϊού, να μην κλείσει ούτε μια επιχείρηση και να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και στα περιθώρια δράσης που δίνει στις Κυβερνήσεις η απόφαση του Eurogroup της Δευτέρας, ενώ τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η τήρηση της νομιμότητας και πως «όλοι κρίνονται για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν άπαντες εν μέσω κρίσης».

Ο Υπ. Ανάπτυξης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιβλήθηκε πλαφόν στην αγορά αντισηπτικών ανά πελάτη στα σούπερ μάρκετ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν κρίνεται συνετή η επιβολή διατίμησης σε προϊόντα όπως οι μάσκες. Α

Ανέφερε ότι αρχίζουν έλεγχοι στην αγορά για αισχροκέρδεια, με τα πρόστιμα να μπορούν να φθάνουν μέχρι και το 1 εκ. ευρώ, ενώ σημείωσε ότι βάσει των κινήσεων που έχει κάνει η Κυβέρνηση και των δεσμεύσεων συγκεκριμένων εταιρειών, από την Παρασκευή η αγορά θα τροφοδοτείται με τουλάχιστον 350.000 μπουκάλια αντισηπτικών καθημερινώς.