Κορονοϊός: Τι θα ισχύσει για το επίδομα των εργαζομένων

Πόσοι εργαζόμενοι θα λάβουν το επίδομα. Το ποσό που εξετάζει το υπουργείο.

Την καταβολή μηναίου επιδόματος ύψους 400- 500 ευρώ, αντί μισθού, εξετάζει το υπουργείο Εργασίας για πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζομένους, στο πλαίσιο των μέτρων που εκτάκτως λαμβάνει η κυβέρνηση, για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ», μέχρι στιγμής, δικαιούχοι είναι 360.000 εργαζόμενοι κλάδων και επιχειρήσεων όπου έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους, για 15 μέρες, με στόχο την ανακοπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από την Τετάρτη, άλλωστε, αναστέλλουν τη λειτουργία τους και τα εμπορικά καταστήματα, γεγονός που θα ωθήσει σε αναγκαστική αργία πάνω από 500.000 εργαζόμενους. Στην περίπτωση που ο αριθμός αυτός αυξηθεί, τότε υπάρχει πιθανότητα το ποσό των 400- 500 ευρώ, να πέσει στα 300- 400 ευρώ.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το επίδομα θα κυμαίνεται από 400 ως 500 ευρώ, θα είναι μηνιαίο και για τον Μάρτιο θα δοθεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο (από 16/3 και μετά), καθώς για το πρώτο δεκαπενθήμερο που δεν είχαν βγει οι απαγορεύσεις οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρωθούν από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται το μισθό που αναλογεί στις μέρες που δούλεψαν. Αν το λουκέτο λόγω κορονοϊού συνεχιστεί για άλλο ένα δεκαπενθήμερο (π.χ. από 1/4 ως 16/4) τότε οι εργαζόμενοι θα πάρουν 400 ή 500 ευρώ ως μηνιάτικο. Οι δε εισφορές τους θα καλύπτονται από το κράτος για όσο διάστημα διαρκούν οι απαγορεύσεις.

Το τελικό ποσό που θα διατεθεί στους εργαζόμενους θα εξαρτηθεί, σε κάθε περίπτωση, από το συνολικό αριθμό των εργαζομένων που θα προκύψει, αλλά και από τη διαχείριση του ποσού που προκύπτει βάσει των χθεσινών αποφάσεων του Eurogroup.

Τα κίνητρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, η πλήρης απαλλαγή από εισφορές ή και η επιδότηση μισθού, περιλαμβάνοντα στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο Τετάρτη, οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα ανακοινώσουν όλα τα μέτρα για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες, όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 14-3-2020) προβλέφθηκε ήδη ο μηχανισμός στήριξης και η υπαγωγή σε αυτόν για τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική απόφαση γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία γνωστοποιούν ότι η επιχείρηση τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από την «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης και να είναι έτοιμοι για να πληρωθούν το επίδομα.

Εν τω μεταξύ, στην άδεια ειδικού σκοπού υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς στην τελευταία ΠΝΠ (ΦΕΚ64 14-3-2020) προβλέφθηκε ότι στις ΔΕΚΟ η αμοιβή για την άδεια θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τις επιχειρήσεις χωρίς να συμμετέχει κατά το 1/3 ο κρατικός προϋπολογισμός. Η αλλαγή αυτή ενδεχομένως να αποφασίστηκε για να διοχετευθούν περισσότερα χρήματα στα επιδόματα.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε χθες ότι λειτουργούν, μεταξύ άλλων, οι εξής «ηλεκτρονικές υπηρεσίες»:

Για παράταση – χορήγηση «Ασφαλιστικής Ικανότητας» (σ.σ.: ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας) στο www.atlas.gov.gr.

Για χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας στο efka.gov.gr και από εκεί στην επιλογή Ασφαλισμένοι > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων > Εκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας. Για προϋπηρεσία προ του 2002 απαιτείται ραντεβού κατόπιν συνεννόησης.

Για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων από 1-1-2017 στο www.efka.gov.gr και μετά στην επιλογή Συνταξιούχοι > Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης.

Για υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη στο www.efka.gov.gr και μετά στην επιλογή Συνταξιούχοι > Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ραντεβού.