Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: θα υπάρξει αύξηση κρουσμάτων, παρά τα αυστηρά μέτρα

Πότε αναμένεται η έξαρση της επιδημίας σύμφωνα με τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ. Πως θα επιδράσει η βελτίωση του καιρού. Συμβουλές και οδηγίες.