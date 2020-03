Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: “όλα ανοιχτά” για παράταση σχολικού έτους και Πανελλαδικές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Υφυπ. Παιδείας για την διάρκεια του «λουκέτου» στα σχολεία, τους τρόπους αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Στο τραπέζι είναι όλα τα πιθανά μέτρα, εάν υπάρξει παράταση στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, είπε η Υφ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέροντας ενδεικτικά ότι τέτοια μπορεί να είναι η παράταση του σχολικού έτους, η περικοπή της ύλης, η διεξαγωγή μαθημάτων σε ημέρες περιπάτων ή αργίας, ακόμη και η μετακύλιση της ημερομηνίας διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Λέγοντας ότι ακόμη υπάρχουν αρκετές ημέρες μέχρι να λήξει η περίοδος που έχει επιβληθεί για το κλείσιμο των σχολείων και πως ακόμη δεν υπάρχουν ενδείξεις για τις επόμενες συστάσεις από τον ΕΟΔΥ, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι «σε κάθε περίπτωση δεν θα χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές».

Η Υφυπουργός Παιδείας τόνισε πάντως ότι «ήδη αξιοποιούνται τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές», καλώντας όλους να πειθαρχήσουν στα μέτρα που έχουν επιβληθεί, αποφεύγοντας τις εκ του σύνεγγυς επαφές, κάνοντας επαναλήψεις στα μαθήματα τους και ερχόμενοι σε επαφή με λογοτεχνικά βιβλία.

Ακολούθως, η Υφυπουργός Παιδείας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασαν την απόφαση του Eurogroup για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων και τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού και την προσπάθεια ανάσχεσης της.

Δείτε το σχετικό βίντεο: