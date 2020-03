Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: νέα αναβολή από το ΜΟΔ

Για πότε προσδιορίστηκε η επόμενη δικάσιμος της πολύκροτης υπόθεσης.

Για τις 2 Απριλίου διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού και δολοφονίας της 19χρονης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ανέβαλε τη δικάσιμο στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού

Το δικαστήριο εφάρμοσε το σχετικό άρθρο 3 παράγραφος 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε χθες για ευρύτερο περιορισμό λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του ιού. Η ΚΥΑ προβλέπει την αναστολή όλων των δικών σε ποινικά και πολιτικά δικαστήρια, πλην των αυτόφωρων αδικημάτων και μόνο για τις περιπτώσεις που υπάρχει κράτηση κατηγορουμένων και αντίστοιχα υποθέσεων προσωρινών διαταγών.

Στην περίπτωση της εκδίκασης της δίκης των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της φοιτήτριας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη που ορίζει ότι: «Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων».