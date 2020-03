Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής: πρέπει να λειτουργούμε όλοι ως να είμαστε φορείς του κορονοϊού (βίντεο)

Πότε αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και η έξαρση της επιδημίας. Τι πρέπει να προσέχουμε, σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ.