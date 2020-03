Πολιτική

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1 για την “Βοήθεια στο σπίτι” και την πρόσθετη φροντίδα σε ηλικιωμένους (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Εσωτερικών για την προσπάθεια να “μείνουν στο σπίτι” οι ανήκοντες στις πιό ευάλωτες ομάδες. Πως θα αξιοποιηθεί προσωπικό από δομές των Δήμων που έχουν "κατεβάσει ρολά".