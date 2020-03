Life

Ο Λάκης Κομνηνός για την επική στιγμή με τον Τζανετάκο, τις θαυμάστριες και την Έλενα Ναναθαήλ (βίντεο)

Τι σημάδεψε τον ηθοποιό; Γιατί «βρέθηκε αργά» με την Έλενα Ναθαναήλ. Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου «Ενώπιος Ενώπιο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.